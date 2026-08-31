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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 18:10

Petróleo fecha em alta com tensões no Oriente Médio e diminuição das reservas da commodity

WTI para outubro fechou em alta de 2,83%, a U$ 85,76 o barril. Brent para novembro encerrou com aumento de 2,71%, a U$ 90,49

WTI para outubro fechou em alta de 2,83%, a U$ 85,76 o barril. Brent para novembro encerrou com aumento de 2,71%, a U$ 90,49

SAUDI ARAMCO/DIVULGAÇÃO/JC
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Agências
O petróleo fechou em alta nesta segunda-feira (31) com o Brent voltando aos US$ 90 por barril, impulsionado pela escalada das tensões entre Estados Unidos e Irã. Os dois países retomaram os ataques no Golfo Pérsico durante o final de semana, marcando os primeiros confrontos desde julho.

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