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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 16:02

Superbet lança serviço para viciados em jogos em campanha de R$ 60 mi

Linha de acolhimento terá serviços prestados por assistentes sociais e profissionais da saúde 24 horas por dia

Linha de acolhimento terá serviços prestados por assistentes sociais e profissionais da saúde 24 horas por dia

divulgação/JC
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Agências
Em meio à explosão de relatos sobre os efeitos do vício em jogos, um dos três maiores sites de apostas do Brasil, a Superbet, anunciou, nesta segunda-feira (31), o lançamento de uma linha de acolhimento 24 horas, via telefone e WhatsApp.
 
Os jogadores serão encaminhados para acolhimento remoto no IPJ (Instituto de Proteção ao Jogador), uma unidade de atendimento fundada pelas bets que receberá investimentos adicionais da Superbet. O serviço, prestado por assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras, será divulgado em uma campanha publicitária de R$ 60 milhões.

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