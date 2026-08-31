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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 18:27

Restituição do IR cai na conta nesta segunda (31); veja quem recebe no quarto e último lote

Receita paga R$ 1,2 bilhão para 521,9 mil contribuintes

Receita paga R$ 1,2 bilhão para 521,9 mil contribuintes

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/JC
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Agências
A Receita Federal paga nesta segunda-feira (31) o dinheiro do quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2026. Ao todo, 521.935 contribuintes estão incluídos neste lote, que soma R$ 1,2 bilhão em pagamentos. Este é o último lote regular da Receita, mas o órgão costuma liberar novos lotes ao longo do ano com declarações que saírem da malha fina, chamados de residuais.
 
Do total de restituições, 338,9 mil serão destinadas a contribuintes com prioridade por terem feito a declaração pré-preenchida ou porque optaram por receber a restituição via Pix. Outras 139,5 mil restituições são de pessoas com prioridade legal (como idosos, por exemplo). As demais 43,5 mil restituições referem-se a contribuintes sem enquadramento em categorias prioritárias. Também foram incluídas restituições que saíram da malha fina de anos anteriores.

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