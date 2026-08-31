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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 15:05

Jornal argentino processa OpenAI e Microsoft por uso não autorizado de conteúdo e concorrência desleal

A denúncia se soma a outras centenas de disputas judiciais entre jornais e empresas de tecnologia acerca do uso de material jornalístico para treinamento de IA

A denúncia se soma a outras centenas de disputas judiciais entre jornais e empresas de tecnologia acerca do uso de material jornalístico para treinamento de IA

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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Agências
O jornal argentino Perfil entrou com uma ação judicial contra a OpenAI, a Microsoft e a filial da Microsoft na Argentina pelo uso de material jornalístico sem autorização.
 
O processo, segundo o Perfil, tem duas frentes: uma que trata do uso de conteúdo para treinamento de modelos de inteligência artificial e outra que acusa as empresas de concorrência desleal e abuso de posição dominante.
Na ação, o jornal acusa as empresas de usar e obter benefício financeiro de materiais jornalísticos do veículo sem autorização, e acrescenta que as alegações são amparadas por "rigorosas perícias técnicas e de informática".

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