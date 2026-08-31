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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 17:51

Governo discute avaliação semestral de MP das blusinhas com mitigação de efeitos a empresas

Medida de mitigação busca proteger setores produtivos

Medida de mitigação busca proteger setores produtivos

Giovana Pignat/Freepik/Reprodução/JC
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Agências
O governo discute instituir uma regra de avaliação periódica do impacto do fim da "taxa das blusinhas" para que o Ministério da Fazenda estude a possibilidade de apresentar um projeto de mitigação de eventuais efeitos aos setores produtivos, segundo informaram nesta segunda-feira (31) a relatora da medida provisória que trata do tema na comissão mista do Congresso Nacional, senadora Leila Barros (PDT-DF), conhecida como Leila do Vôlei, e o presidente do colegiado, deputado Reginaldo Lopes (PT-MG).

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