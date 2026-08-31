Biamar aumenta a capacidade produtiva com novas máquinas

De Farroupilha
Com quatro décadas de atividades, completadas em julho, a Biamar está investindo em torno de R$ 24 milhões na ampliação e modernização da planta fabril localizada em Farroupilha. Na incorporação de mais 28 novos teares ao parque, já formado por 120 unidades, todas de origem japonesa, o aporte é de R$ 9 milhões. No total, serão 138 equipamentos, pois haverá substituição de alguns.
Com a nova estrutura, a expectativa é elevar em cerca de 10% a produção atual de 750 mil peças por ano. “A partir de 2027, esperamos acrescentar capacidade para mais 80 mil peças”, comenta o diretor industrial Luciano Marmentini Biazoli. A malharia processa anualmente em torno de 350 a 400 toneladas de fios de fibras naturais e sintéticas, sendo 70% importadas, incluindo algodão, alpaca, modal, lã, viscose, linho, mohair e poliamida.
O valor de R$ 15 milhões se destina à infraestrutura. Dentre outras medidas, a empresa prepara a expansão de mais 2 mil metros quadrados na sede, que hoje soma 22 mil metros quadrados, dos quais 5 mil são destinados à loja, que atende a cerca de 7 mil clientes ativos, exclusivamente varejistas. Em torno de 90% das compras são feitas presencialmente na loja.
A Biamar concentra 70% das vendas em clientes sediados no Rio Grande do Sul. Santa Catarina absorve 20% e o restante segue para diferentes estados. No entanto, segundo o executivo, a marca é encontrada nacionalmente, pois a maior parte dos clientes atua também por e-commerce. O modelo de negócio da empresa é da pronta-entrega, sustentado no desenvolvimento permanente de coleções. Ao ano são criados em torno de 800 modelos.
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