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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 11:51

BNDES aprova R$ 300 mi em financiamento para Electrolux investir em IA e eficiência energética

Financiamento foi aprovado por meio do programa BNDES Mais Inovação

Financiamento foi aprovado por meio do programa BNDES Mais Inovação

Fernando Frazão/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou o financiamento de R$ 300 milhões para o plano de pesquisa, desenvolvimento e inovação de tecnologias da Electrolux por meio do programa BNDES Mais Inovação. As novas tecnologias focam no menor gasto de energia e no uso da inteligência artificial.
De acordo com o banco, o projeto da multinacional sueca prevê o desenvolvimento de tecnologias a serem incorporadas a 26 novos produtos no Brasil, entre geladeiras, aparelhos de ar-condicionado, fornos, air fryers e cafeteiras, purificadores de água, além de aspiradores de pó e robôs aspiradores.

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