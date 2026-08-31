Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaTarifaço

Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 11:51

Brasil e EUA retomam negociação após tarifaços de 25% e 12,5%

Após a tarifa de 25%, o Brasil ainda foi alvo de outro tarifaço de 12,5% dos EUA

Após a tarifa de 25%, o Brasil ainda foi alvo de outro tarifaço de 12,5% dos EUA

CHRISTOPHE SIMON/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
Os governos do Brasil e dos Estados Unidos (EUA) retomam nesta segunda-feira (31) as negociações sobre o comércio entre os dois países após a Casa Branca aplicar, unilateralmente, a tarifa de 25% sobre parte das importações brasileiras no final de julho. 


A volta às negociações ocorre após o telefonema entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, no dia 21 de agosto. Na ocasião, Lula reforçou a posição do Brasil de que as tarifas são infundadas. Trump, então, propôs retomar as conversas entre as equipes dos dois países.

Notícias relacionadas