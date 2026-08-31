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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 11:39

Alckmin vê possibilidade de 6x1 avançar no plenário esta semana

Vice-presidente também se mostrou otimista com as conversas entre Estados Unidos e Brasil

Vice-presidente também se mostrou otimista com as conversas entre Estados Unidos e Brasil

Douglas Magno/AFP/Divulgação/JC
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Agências
O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) vê chances do fim da escala 6x1 ser votado no plenário do Senado ainda esta semana. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que reduz a jornada de trabalho e adiciona um dia de descanso semanal sem redução no salário ainda precisa ser votada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), o que está previsto para esta quarta-feira (2).
O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) corre para que a aprovação aconteça antes da eleição, visando explorar a pauta durante a campanha.

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