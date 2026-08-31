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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 11:14

Dívida bruta brasileira atinge 82,5% do PIB em julho, maior patamar em cinco anos

Do ponto de vista nominal, a dívida representa R$ 10,9 trilhões

Do ponto de vista nominal, a dívida representa R$ 10,9 trilhões

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/JC
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Agências
A dívida pública brasileira chegou a 82,5% do PIB (Produto Interno Bruto) em julho deste ano, o maior patamar desde abril de 2021, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (31) pelo Banco Central. O indicador subiu 0,6 ponto percentual em relação a junho deste ano.
 
A DBGG (Dívida Bruta do Governo Geral) considera o governo federal, os estaduais e as prefeituras, além do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Do ponto de vista nominal, a dívida representa R$ 10,9 trilhões. Em abril de 2021, a dívida registrada foi de 82,62% do PIB, em um momento marcado pela alta dos gastos federais devido à pandemia da Covid-19.

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