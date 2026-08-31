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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 10:46

Casas Bahia obtém blindagem judicial com suspensão de cobranças por 180 dias

Com R$ 17,3 bilhões em dívidas, Casas Bahia pediu recuperação judicial em 16 de agosto

Com R$ 17,3 bilhões em dívidas, Casas Bahia pediu recuperação judicial em 16 de agosto

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Agências
A Casas Bahia comunicou a investidores a suspensão de ações judiciais e cobranças de dívidas contra a empresa por 180 dias. "A companhia manterá seus acionistas e o mercado devidamente informados acerca de quaisquer desdobramentos relevantes relacionados ao assunto tratado neste fato relevante", afirma a empresa no comunicado.
No despacho de sexta-feira (28), a juíza Tainá Maria Leonardo de Oliveira reconheceu a tese de que a corrida de credores contra o patrimônio do grupo e os bloqueios judiciais já concedidos são um risco à reestruturação da empresa e justificam a blindagem temporária.

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