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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 10:37

Dólar abre em queda com tensão no Oriente Médio e alta do petróleo

Ataques no Oriente Médio impulsionam os preços do petróleo na manhã desta segunda-feira (31)

Ataques no Oriente Médio impulsionam os preços do petróleo na manhã desta segunda-feira (31)

Arte/JC
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Agências
O dólar abriu em baixa nesta segunda-feira (31), com investidores repercutindo a retomada de ataques dos EUA ao Irã no Oriente Médio. Por volta das 9h40min, a moeda americana recuava 0,39%, a R$ 5,177. No mesmo horário, o índice DXY, que mede o desempenho do dólar ante outras seis divisas fortes, também recuava, com baixa de 0,14%.
Os EUA atacaram dois lançadores iranianos na ilha de Larak, no estreito de Hormuz, neste domingo (30). Segundo o Centcom (Comando Central do Exército dos Estados Unidos), a ação foi "limitada e precisa" contra forças da Guarda Revolucionária que representavam uma ameaça ao estreito de Hormuz.

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