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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 12:05

Levantamento aponta que salário mínimo ideal deveria ser de R$ 7.687,01

Reajuste do salário mínimo elevará consumo e arrecadação, diz Dieese

Reajuste do salário mínimo elevará consumo e arrecadação, diz Dieese

JOÂO MATTOS/ARQUIVO/JC
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Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
O valor do salário mínimo nacional deveria ser de R$ 7.687,01, o equivalente a 4,74 vezes o salário vigente de R$ 1.621,00, segundo levantamento realizado pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). O montante atende às necessidades básicas, como alimentação, moradia, saúde, educação e transporte de uma família de quatro pessoas. Porém, a realidade dos trabalhadores é bem diferente das estimativas apresentadas pelo departamento. Faltam pouco menos de quatro meses para o anúncio do novo mínimo nacional, e o governo federal projeta aumentar o valor em 7,4%, para R$ 1.741.

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