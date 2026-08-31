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CapaEconomiaMercado Financeiro

Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 08:24

Bolsas da Ásia fecham sem coesão em semana de IPO da Shein; BYD cai em Hong Kong

Ações da BYD caíram 5,2%, apesar de a montadora ter relatado uma recuperação em seu lucro

Ações da BYD caíram 5,2%, apesar de a montadora ter relatado uma recuperação em seu lucro

Arte/Jc
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Agências
As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta segunda-feira (31), enquanto investidores operaram sob efeito de nova escalada bélica no Oriente Médio e no aguardo de dados nos EUA. Na China, o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial subiu acima do esperado, ainda que permaneça no território de contração. Em Hong Kong, investidores derrubaram ações da BYD e acompanham a Oferta Pública Inicial da Shein.

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