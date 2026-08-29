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Publicada em 29 de Agosto de 2026 às 18:46

Congresso aprovará fim da 6x1 na próxima semana, diz Lula

Presidente disse que nenhum governo estrangeiro vai "meter o bedelho nesse País"

Presidente disse que nenhum governo estrangeiro vai "meter o bedelho nesse País"

Evaristo SA/AFP/JC
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Agências
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse neste sábado (29), que o Congresso aprovará na próxima semana a proposta de emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala de trabalho 6x1. Também defendeu a soberania nacional e disse que enquanto for presidente nenhum governo estrangeiro vai "meter o bedelho nesse País".

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