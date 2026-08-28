Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaEconomia

Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 20:43

Trump anuncia medida contra monopólio da carne após críticas a empresas brasileiras

O anúncio ocorre dois dias depois de Trump afirmar em um podcast que existe um monopólio no processamento de carne bovina nos Estados Unidos

O anúncio ocorre dois dias depois de Trump afirmar em um podcast que existe um monopólio no processamento de carne bovina nos Estados Unidos

Jim WATSON/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (28) que prepara medidas para permitir que agricultores e pecuaristas processem a própria produção, em uma nova ofensiva contra a concentração do setor de carnes no país - setor que tem entre seus principais atores duas empresas de origem brasileira.
 
• LEIA TAMBÉM: Brasil encosta nos EUA em exportações do agronegócio
 
O anúncio ocorre dois dias depois de Trump afirmar em um podcast que existe um monopólio no processamento de carne bovina nos Estados Unidos e pouco mais de duas semanas após seu conselheiro comercial, Peter Navarro, acusar quatro grandes empresas do setor de formar um cartel.
"Há, essencialmente, quatro delas, um número nada competitivo, e elas tornam horrível a vida dos nossos maravilhosos agricultores e pecuaristas", escreveu Trump nesta sexta-feira, sem citar nominalmente as companhias.

Notícias relacionadas