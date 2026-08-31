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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 19:12

Confiança de executivos melhora no RS, mas cenário político mantém índice no campo negativo

A quinta edição do Índice de Confiança dos Executivos de Finanças e Negócios (iCFin) ficou em -0,57 ponto, ante -0,80 na medição de 2025

A quinta edição do Índice de Confiança dos Executivos de Finanças e Negócios (iCFin) ficou em -0,57 ponto, ante -0,80 na medição de 2025

Magnific/Divulgação/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
A confiança dos executivos de finanças e negócios do Rio Grande do Sul apresentou recuperação em 2026, mas segue no campo negativo em meio às incertezas políticas e econômicas. A quinta edição do Índice de Confiança dos Executivos de Finanças e Negócios (iCFin) ficou em -0,57 ponto, ante -0,80 na medição de 2025. O resultado até representa uma melhora, embora ainda distante de uma percepção favorável.

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