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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 00:25

Fábrica de equipamentos de Ijuí prepara expansão

Balmer/Fricke Soldas está celebrando 50 anos de existência em agosto

Balmer/Fricke Soldas está celebrando 50 anos de existência em agosto

/TÂNIA MEINERZ/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
A Balmer/Fricke Soldas celebra 50 anos de existência neste mês de agosto e começa a preparar um novo ciclo de expansão da operação em Ijuí, no Noroeste gaúcho. A fabricante de equipamentos de soldagem e corte projeta encerrar 2026 com faturamento próximo de R$ 130 milhões e estima que a atual estrutura produtiva seja suficiente por mais três a quatro anos.

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