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CapaEconomiaBolsas De Nova York

Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 17:41

Bolsas de NY fecham em baixa após mensagem clara de Warsh contra a inflação

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,02%, aos 53.559,99 pontos. O S&P 500 regrediu 0,25%, a 7.711,73 pontos e o Nasdaq teve baixa de 0,52%, encerrando em 26.402,42 pontos

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,02%, aos 53.559,99 pontos. O S&P 500 regrediu 0,25%, a 7.711,73 pontos e o Nasdaq teve baixa de 0,52%, encerrando em 26.402,42 pontos

QuoteInspector.com/Divulgação/JC
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Agências
Os principais índices das bolsas de Nova York fecharam em queda, com o Nasdaq se curvando a uma realização mais acentuada após alta de mais de 1% na véspera. Mercado reagiu à fala do presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, que apontou uma postura mais rígida para a condução da política monetária americana.

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