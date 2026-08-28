Bolsas de NY fecham em baixa após mensagem clara de Warsh contra a inflação

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Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 17:41
O índice Dow Jones fechou em queda de 0,02%, aos 53.559,99 pontos. O S&P 500 regrediu 0,25%, a 7.711,73 pontos e o Nasdaq teve baixa de 0,52%, encerrando em 26.402,42 pontosQuoteInspector.com/Divulgação/JC