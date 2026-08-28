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CapaEconomiaCaso Master

Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 16:34

Vorcaro afirma à PF que não corrompeu servidores do BC e volta a acenar com delação

Depoimento à PF durou cerca de quatro horas

Depoimento à PF durou cerca de quatro horas

Valter Campanato/Agência Brasil/JC
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Agências
Em depoimento de quase quatro horas à Polícia Federal nesta sexta-feira (28), Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, disse que não houve ato de corrupção cometido por servidores do Banco Central investigados por receber pagamentos do ex-banqueiro.
 
Ele também voltou a acenar à possibilidade de fazer um acordo de delação premiada. Em nota, a defesa do ex-banqueiro afirma que ele externou "plena disposição de prestar esclarecimentos mais amplos e aprofundados sobre os fatos, desde que lhe seja efetivamente assegurada a possibilidade de colaborar".
O depoimento começou por volta das 10h30min. Segundo os advogados, Vorcaro "respondeu de forma clara e consistente a todos os questionamentos que lhe foram formulados, não deixando qualquer indagação sem esclarecimento".

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