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Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 17:09

Governo atende Braskem e renova alíquota de importação de resinas de plástico

A Associação Brasileira da Indústria do Plástico criticou a decisão tomada e argumenta possível impacto negativo para a cadeia produtiva

A Associação Brasileira da Indústria do Plástico criticou a decisão tomada e argumenta possível impacto negativo para a cadeia produtiva

DANIEL TEIXEIRA/AE/JC
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Agências
O governo federal atendeu à Braskem, gigante do setor petroquímico que vive dificuldade financeira, e renovou a alíquota do imposto de importação de seis tipos diferentes de resinas de plásticos de interesse da empresa.
 
A Câmara de Comércio Exterior (Camex), órgão colegiado que reúne dez ministérios do governo, tomou a decisão nesta quinta-feira (27). Além de atender outros pleitos da indústria química nacional, a medida renova por 12 meses a alíquota de importação de 20% sobre seis diferentes tipos de resinas de polietileno (PE) e polipropileno (PP).

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