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CapaEconomiaRanking

Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 16:49

Forbes divulga lista dos 255 bilionários brasileiros

Lista é liderada por Eduardo Saverin, cofundador da plataforma Facebook

Lista é liderada por Eduardo Saverin, cofundador da plataforma Facebook

Facebook/Divulgação/JC
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Agências
A revista Forbes Brasil divulgou, nesta sexta-feira (28), a 13ª edição da lista de bilionários brasileiros, com 255 nomes no total, sendo 205 homens, que juntos acumulam R$ $ 1,53 trilhão, e 50 mulheres, com patrimônio somado de R$ 329,17 bilhões.
 
Brasileiro mais rico do País pelo terceiro ano consecutivo, Eduardo Saverin, cofundador da plataforma Facebook, é detentor de uma fortuna de R$ 162,9 bilhões, R$ 32,3 bilhões à frente da segunda colocada, Vicky Safra, cujo patrimônio corresponde a R$ 130,6 bilhões e a mantém como única mulher entre os dez mais ricos.

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