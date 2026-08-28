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Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 15:33

Governo busca investimento asiático para hidrovias apesar de entraves do setor no Brasil

Ministro de Portos e Aeroportos afirmou que investidores da Ásia têm interesse nos empreendimentos

Ministro de Portos e Aeroportos afirmou que investidores da Ásia têm interesse nos empreendimentos

EVANDRO OLIVEIRA/JC
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Agências
O Ministério de Portos e Aeroportos apresentou a investidores asiáticos projetos de concessão hidroviária durante a missão oficial ao continente, encerrada nesta sexta-feira (28). A agenda de concessão dos serviços de dragagem nas regiões, porém, ainda enfrenta desafios distintos para avançar no Brasil.

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