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Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 15:20

Saldo líquido de emprego formal em julho tem pior desempenho desde 2019

Saldo positivo ultrapassou os 58 mil postos de trabalho criados, mas ficou abaixo das estimativas do mercado

Saldo positivo ultrapassou os 58 mil postos de trabalho criados, mas ficou abaixo das estimativas do mercado

EVANDRO OLIVEIRA/ARQUIVO/JC
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Agências
O mercado de trabalho brasileiro abriu 58.568 postos de trabalho em julho, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta sexta-feira (28) pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Os números vazaram no site minutos antes da divulgação oficial pela pasta. Foi o pior resultado para um mês em 2026. Também foi o pior julho desde 2019, o pior da série atual do Novo Caged, iniciada em 2020.

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