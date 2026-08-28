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Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 13:55

Perspectiva de intensificação do El Niño acende sinal de alerta entre distribuidoras de energia

Vendavais, tempestades e enchentes vêm impactando as redes elétricas

Vendavais, tempestades e enchentes vêm impactando as redes elétricas

RGE/ANEEL/Divulgação/JC
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Jefferson Klein
Jefferson Klein Repórter
A intensidade cada vez maior de eventos climáticos severos tem feito com que as distribuidoras tenham que se esforçar mais para evitar longas interrupções no fornecimento de energia. Porém, apesar de a preocupação com o clima ser algo constante, o El Niño e a tendência do aumento da sua intensidade nos próximos meses são os problemas do momento a serem enfrentados pelas concessionárias.

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