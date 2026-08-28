Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaMercado Financeiro

Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 11:48

Dólar oscila perto da estabilidade e juros futuros caem à espera de Warsh

No radar de análise, guerra de Estados Unidos e Israel contra o Irã completa seis meses nesta sexta-feira

No radar de análise, guerra de Estados Unidos e Israel contra o Irã completa seis meses nesta sexta-feira

Arte/JC
Compartilhe:
Agências
O dólar abriu esta sexta-feira (28), perto da estabilidade ante o real, com viés de alta, acompanhando o DXY e a moeda americana ante emergentes, enquanto o petróleo recua.

Notícias relacionadas