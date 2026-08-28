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Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 10:08

MPF e Receita fazem operação contra grupo proprietário de uma casa de apostas

De acordo com a Procuradoria, a plataforma movimentou mais de R$ 5 bilhões em 2025

De acordo com a Procuradoria, a plataforma movimentou mais de R$ 5 bilhões em 2025

ChatGPT/Reprodução/JC
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Agências
O Ministério Público Federal e a Receita Federal fazem nesta sexta-feira (28) uma operação que apura suspeitas de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal relacionadas ao grupo NSX, dono da Betnacional. São cumpridos mandados de busca e apreensão em João Pessoa, Recife e São Paulo.
De acordo com a Procuradoria, a plataforma movimentou mais de R$ 5 bilhões em 2025. "As apurações apontam que as supostas irregularidades tributárias e financeiras teriam ocorrido tanto antes quanto após a regulamentação do setor de apostas de quota fixa no Brasil", diz o órgão.

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