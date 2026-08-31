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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 00:25

91% dos brasileiros estão insatisfeitos com chatbots bancários

Sensação de estarem presos em um atendimento que não resolve o problema incomoda

Sensação de estarem presos em um atendimento que não resolve o problema incomoda

AdobeStock/Divulgação/JC
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Patricia Knebel
Patricia Knebel
Os bancos brasileiros têm ampliado os investimentos em tecnologia, que chegaram a R$ 47,4 bilhões em 2024, segundo a Febraban. Mas, a evolução da inteligência artificial no sistema financeiro esbarra em um desafio menos tecnológico e mais humano, que é a confiança do cliente nas operações.

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