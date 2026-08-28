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CapaEconomiaMercado Financeiro

Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 07:30

Bolsas da Ásia fecham mistas à espera de sinais de juros no discurso de Warsh

Índice japonês Nikkei subiu 0,41% em Tóquio, para 66.405,56 pontos

Índice japonês Nikkei subiu 0,41% em Tóquio, para 66.405,56 pontos

Arte/Jc
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Agências
As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta sexta-feira, enquanto investidores aguardam o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh, em busca de sinais sobre a trajetória dos juros nos EUA. 

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