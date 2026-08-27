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Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 18:24

Dallasanta investe R$ 140 milhões no primeiro semestre e amplia atuação no RS

Empresa administra portfólio de mais de R$ 1 bilhão e tem o Trend Orla entre as princiais entregas

Empresa administra portfólio de mais de R$ 1 bilhão e tem o Trend Orla entre as princiais entregas

Dallasanta/Divulgação/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
A Dallasanta investiu R$ 140 milhões em novos empreendimentos ao longo do primeiro semestre de 2026. Desse total, R$ 45 milhões foram destinados a seis malls urbanos, enquanto outros R$ 95 milhões aplicados em dois loteamentos. A gestora de ativos imobiliários também iniciou a construção de um centro logístico de 100 mil metros quadrados em Gravataí, na Região Metropolitana.

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