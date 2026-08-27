Bolsas de NY fecham em alta após Nvidia revigorar ativos de IA; Dow retrata amplitude negativa

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Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 17:37
O índice Dow Jones fechou em 0,20%, aos 53.568,55 pontos. O S&P 500 avançou 0,72%, a 7.730,85 pontos e o Nasdaq teve ganho de 1,57%, encerrando em 26.541,35 pontosQuoteInspector.com/Divulgação/JC