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Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 17:37

Bolsas de NY fecham em alta após Nvidia revigorar ativos de IA; Dow retrata amplitude negativa

O índice Dow Jones fechou em 0,20%, aos 53.568,55 pontos. O S&P 500 avançou 0,72%, a 7.730,85 pontos e o Nasdaq teve ganho de 1,57%, encerrando em 26.541,35 pontos

O índice Dow Jones fechou em 0,20%, aos 53.568,55 pontos. O S&P 500 avançou 0,72%, a 7.730,85 pontos e o Nasdaq teve ganho de 1,57%, encerrando em 26.541,35 pontos

QuoteInspector.com/Divulgação/JC
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Agências
Os principais índices das bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quinta-feira (27), após elevação das projeções da Nvidia dissipar alguns receios sobre possível desaceleração dos gastos com inteligência artificial (IA). Mas sinais de falta de fôlego eram estampados no Dow Jones, onde apenas 8 das suas 30 ações componentes fecharam com ganhos diante da cautela antes de o presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, ocupar o palco principal, na sexta-feira (28), do Simpósio de Jackson Hole.

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