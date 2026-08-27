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CapaEconomiaEnergia

Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 17:30

Aneel debate uso de redes elétricas subterrâneas

Agência abriu consulta pública sobre o tema até 12 de outubro

Agência abriu consulta pública sobre o tema até 12 de outubro

Aneel/divulgação/jc
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Jefferson Klein
Jefferson Klein Repórter
Com a ocorrência cada vez mais frequente de eventos climáticos extremos que implicam graves problemas no fornecimento de energia, uma antiga discussão no setor elétrico brasileiro voltou à pauta de discussão: a adoção de redes subterrâneas. As vantagens e desvantagens dessa solução serão tratadas pela Consulta Pública n° 29/2026, proposta pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que se estenderá desta quinta-feira (27) até 12 de outubro, para avaliar a necessidade e conveniência de intervenção regulatória sobre esse assunto.

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