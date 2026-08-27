Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaPetróleo

Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 16:56

Petróleo fecha em alta com tensões crescentes no Oriente Médio e na guerra Rússia-Ucrânia

WTI para outubro fechou em alta de 1,82%, a US$ 83,52 o barril; Brent encerrou a US$ 88,52, alta de 1,82%

WTI para outubro fechou em alta de 1,82%, a US$ 83,52 o barril; Brent encerrou a US$ 88,52, alta de 1,82%

AGÊNCIA PETROBRAS/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
Agências
O petróleo fechou em alta nesta quinta-feira (27) revertendo o movimento baixista das últimas três sessões, diante do impasse nas negociações entre Estados Unidos e Irã, ausência de previsão de normalização do tráfego marítimo pelo Estreito de Ormuz - apesar do acordo entre Irã e Omã - e sinais de acirramento da guerra entre Rússia e Ucrânia.

Notícias relacionadas