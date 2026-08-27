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Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 17:01

Multiplan lança 3ª fase do Golden Lake e pretende arrecadar mais R$ 400 milhões

Em paralelo, obras da 2ª fase do bairro privativo ainda estão em andamento

Em paralelo, obras da 2ª fase do bairro privativo ainda estão em andamento

GABRIELI SILVA/ESPECIAL/JC
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
Depois da entrega da primeira fase, em novembro do ano passado, com a segunda em obras avançadas e boa parte dos apartamentos já comercializados, a Multiplan lançou a terceira fase do Golden Lake, bairro privativo na Zona Sul de Porto Alegre. Trata-se do Lake Baikal, prédio residencial com 88 unidades e 19,5 mil metros quadrados de área privativa. Em reunião com investidores nesta quinta-feira (27), a companhia reforçou a ideia de um complexo integrado ao Barra Shopping Sul, a menos de 1 quilômetro do condomínio.

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