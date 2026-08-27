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Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 15:24

Produção industrial cresce em julho pela segunda vez consecutiva, aponta pesquisa do Sistema Fiergs

Apesar da melhora no indicador, estoques subiram e expectativas se deterioraram

Apesar da melhora no indicador, estoques subiram e expectativas se deterioraram

TÂNIA MEINERZ/JC
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Agências
O índice de produção da indústria gaúcha registrou o segundo crescimento consecutivo em julho, alcançando 50,8 pontos. Apesar do avanço da atividade, o índice estoques aumentaram e atingiram 54,1 pontos, levando o índice de evolução ao maior nível desde maio de 2018, período em que ocorreu a greve dos caminhoneiros. Resultados acima de 50 pontos indicam crescimento. Os dados são da pesquisa Sondagem Industrial, divulgada pelo Sistema Fiergs nesta quinta-feira (27).

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