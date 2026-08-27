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Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 15:46

Gráfica de Campo Bom se consolida como uma das maiores do Brasil

Durante evento promovido pela Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, Marco Schmitt contou a trajetória de mais de 60 anos da empresa de sua família

Durante evento promovido pela Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, Marco Schmitt contou a trajetória de mais de 60 anos da empresa de sua família

LISA ROSS/REPRODUÇÃO/JC
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Jamil Aiquel
Jamil Aiquel Repórter
A trajetória corporativa da Box Print Group, foi o eixo central de uma reunião-almoço promovida pela Câmara de Comércio Brasil-Alemanha nesta quinta-feira (27), em Porto Alegre. O encontro empresarial, estruturado sob a temática "Empresas familiares, posicionamento estratégico e sustentabilidade", teve como palestrante Marco Schmitt, atual CEO da organização. O executivo contou a história de como sua empresa passou da posição de quinta maior gráfica do Rio Grande do Sul para consolidar-se, segundo ele, como a terceira maior do País e a principal produtora de embalagens de valor agregado na América do Sul.

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