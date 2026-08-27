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Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 15:49

Gigante chinês anuncia 2 data centers no Brasil, visando expandir negócios de IA

Data centers impulsionam estratégia de expansão na América do Sul

Data centers impulsionam estratégia de expansão na América do Sul

AdobeStock/Divulgação/JC
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Agências
O braço de nuvem da chinesa Alibaba, do Ant Group, anunciou nesta quinta-feira (27) a instalação de dois data centers no Brasil, os primeiros da empresa no País.
 
Os complexos de processamento de dados serão a base da recém-lançada operação local de infraestrutura de nuvem da Alibaba na América do Sul, com sede em território nacional.

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