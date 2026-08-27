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Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 14:38

Com nova unidade em Porto Alegre, Macromix quer ser atacarejo de bairro na Cidade Baixa

Eneo Karkuchinski, diretor-presidente do UnidaSul, Augusto De Cesaro, presidente do Conselho de Administração, e Eloi Zagonel, diretor de Atacarejo, estiveram na sede do Jornal do Comércio

Eneo Karkuchinski, diretor-presidente do UnidaSul, Augusto De Cesaro, presidente do Conselho de Administração, e Eloi Zagonel, diretor de Atacarejo, estiveram na sede do Jornal do Comércio

Cláudio Isaías/Especial/JC
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Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
Com um investimento de R$ 25 milhões,Macromix Atacado abre as portas de sua primeira unidade em Porto Alegre ao público no dia 10 de setembro, a partir das 8h. Localizada na avenida Aureliano Figueiredo Pinto, 789, a loja é a 15ª unidade da rede no Rio Grande do Sul. O diretor-presidente da UnidaSul, Eneo Karkuchinski, diz que a chegada ao bairro Cidade Baixa tem a proposta de ser um atacarejo de bairro, integrado à rotina dos clientes e conectado às necessidades dos pequenos negócios da região.

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