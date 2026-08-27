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Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 10:29

Rio Grande do Sul alcança melhor posição no Ranking de Competitividade dos Estados

Eduardo Leite diz que Estado conseguiu melhorar o ambiente de competitividade e, principalmente, a qualidade de vida dos gaúchos

Eduardo Leite diz que Estado conseguiu melhorar o ambiente de competitividade e, principalmente, a qualidade de vida dos gaúchos

Mauricio Tonetto/Secom/JC
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O Rio Grande do Sul alcançou, em 2026, a melhor posição de sua história no Ranking de Competitividade dos Estados, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). O Estado subiu da quinta para a quarta colocação geral. O resultado foi divulgado nesta quinta-feira (27), durante evento na Casa Natura Musical, em São Paulo, que reuniu governadores, pesquisadores e representantes da administração pública.

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