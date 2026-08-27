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CapaEconomiaMercado Financeiro

Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 10:16

Dólar abre em leve queda nesta quinta à espera de leilões anunciados pelo BC

Às 9h07min, a moeda norte-americana caía 0,12%, cotada a R$ 5,1473

Às 9h07min, a moeda norte-americana caía 0,12%, cotada a R$ 5,1473

Arte/JC
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Agências
O dólar abriu em leve queda nesta quinta-feira (27) com investidores à espera dos leilões cambiais anunciados pelo Banco Central, enquanto no exterior a moeda norte-americana sustenta ganhos ante outras divisas fortes.
 
Ao mesmo tempo, o mercado acompanha as negociações entre EUA e Irã sobre o controle do estreito de Hormuz, por onde passa 20% da produção mundial de petróleo e gás.

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