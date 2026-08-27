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Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 10:34

IPCA-15 cai 0,4% em agosto com bônus de Itaipu e tem maior deflação em quatro anos

Energia elétrica residencial gerou um impacto de -0,26 ponto percentual no IPCA-15

Energia elétrica residencial gerou um impacto de -0,26 ponto percentual no IPCA-15

TÂNIA MEINERZ/JC
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Agências
O IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15) teve deflação ao registrar taxa de -0,4% em agosto, apontam dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgados nesta quarta-feira (26).
 
A deflação ocorre quando um índice de preços cai em determinado período. A taxa negativa é o contrário da inflação -alta do custo de bens e serviços.

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