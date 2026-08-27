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Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 10:53

Primeira edição Marketing Research Day destaca uso da pesquisa para decisões estratégicas no mercado

Com retorno positivo do público, as realizadoras do evento mantém expectativas altas para uma segunda edição

Com retorno positivo do público, as realizadoras do evento mantém expectativas altas para uma segunda edição

GABRIELI SILVA/ESPECIAL/JC
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Alessandra Xavier
Alessandra Xavier
A primeira edição do Marketing Research Day, promovida nesta quinta-feira (27), proporcionou um encontro entre profissionais de marketing e empresários com o objetivo de ampliar o debate sobre o uso da pesquisa de mercado como ferramenta estratégica na tomada de decisões empresariais. A programação realizada no Tecnopuc, em Porto Alegre, contou com três painéis voltados à discussão do tema, que busca orientar decisões em um cenário de crescente incerteza.

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