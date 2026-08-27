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CapaEconomiaConjuntura

Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 09:46

Desemprego recua a 5,3% e tem menor taxa até julho na série histórica

Pesquisa abrange o mercado de trabalho formal, com carteira assinada ou CNPJ, e o setor informal

Pesquisa abrange o mercado de trabalho formal, com carteira assinada ou CNPJ, e o setor informal

Tânia Meinerz/JC
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Agências
A taxa de desemprego do Brasil recuou a 5,3% no trimestre até julho, após marcar 5,8% nos três meses encerrados em abril, que servem de base de comparação, apontam dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgados nesta quinta-feira (27).
 
O indicador é o menor para o intervalo até julho na série histórica da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua). O levantamento começou em 2012.
A taxa de 5,3% ficou em linha com a mediana das projeções do mercado financeiro, que também era de 5,3%, segundo a agência Bloomberg.

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