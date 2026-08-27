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Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 09:15

Índice de confiança da indústria cai 3,5 pontos em agosto, a 93,7 pontos, afirma FGV

GM - General Motors - produção de 5 milhões de veículos - montadora em Gravataí - RS- indústria automotiva - veículos em montagem - fábrica - complexo industrial

GM - General Motors - produção de 5 milhões de veículos - montadora em Gravataí - RS- indústria automotiva - veículos em montagem - fábrica - complexo industrial

TÂNIA MEINERZ/JC
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Agências
Índice de Confiança da Indústria (ICI) do FGV IBRE caiu 3,5 pontos em agosto ante julho, para 93,7 pontos. Em médias móveis trimestrais, o índice recuou 1,1 ponto, para 97,0 pontos.

"Neste mês, a confiança da indústria teve sua maior queda desde agosto do ano passado. Nos primeiros meses desse segundo semestre, nota-se movimento de arrefecimento da demanda e novo acúmulo de estoques na maior parte dos segmentos. Setores relacionados a bens de capital e de consumo duráveis mantêm alguma resiliência devido a políticas setoriais, mas seguem sensíveis à política monetária", afirma Stéfano Pacini, economista do FGV IBRE.

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