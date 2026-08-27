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Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 09:15

Lucro da Caixa cresce 5,9% e chega a R$ 3,9 bi no segundo trimestre

De abril a junho, as contratações de financiamento imobiliário na Caixa somaram R$ 137,6 bilhões

De abril a junho, as contratações de financiamento imobiliário na Caixa somaram R$ 137,6 bilhões

Agência Brasil
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Agências
A Caixa Econômica Federal registrou lucro líquido recorrente de R$ 3,9 bilhões no segundo trimestre de 2026, alta de 5,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Na comparação com o primeiro trimestre, o crescimento foi de 12,4%. No primeiro semestre, porém, o lucro recorrente somou R$ 7,4 bilhões, queda de 17,6% em 12 meses. Divulgado na quarta-feira (26), o resultado do segundo trimestre mostra forte expansão do crédito, especialmente no financiamento imobiliário, mas com aumento da inadimplência e a necessidade de elevar provisões para perdas.

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