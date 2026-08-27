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CapaEconomiaMercado Financeiro

Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 07:44

Bolsas da Ásia fecham mistas após balanço da Nvidia e com Oriente Médio no radar

Na China continental, o Xangai Composto subiu 1,13%, para 3.956,57 pontos

Na China continental, o Xangai Composto subiu 1,13%, para 3.956,57 pontos

Arte/Jc
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Agências
As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira (27), enquanto investidores digeriam o último balanço da Nvidia e monitoravam desdobramentos no Oriente Médio.

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