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Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 20:15

Melnick lucra R$ 34,1 milhões no 2º trimestre e prevê novos lançamentos

Carlos Gomes Square é um dos empreendimentos considerados difíceis de replicar pela Melnick, estratégia adotada para enfrentar os juros elevados

Carlos Gomes Square é um dos empreendimentos considerados difíceis de replicar pela Melnick, estratégia adotada para enfrentar os juros elevados

Melnick/Divulgação/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
A Melnick encerrou o segundo trimestre de 2026 com lucro líquido de R$ 34,1 milhões, queda de 13,1% na comparação com o mesmo período do ano passado, mas avanço de 36% frente aos três primeiros meses do ano. A incorporadora gaúcha avalia que o mercado imobiliário segue relativamente estável, apesar dos juros elevados.

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