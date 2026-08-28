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Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 17:17

Taurus quer negociar créditos acumulados de ICMS com o governo do Estado

CEO Salesio Nuhs afirma que recursos são importantes para preservar competitividade da operação gaúcha

CEO Salesio Nuhs afirma que recursos são importantes para preservar competitividade da operação gaúcha

ANDRESSA PUFAL/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
A Taurus pretende procurar o governo do Rio Grande do Sul para discutir os créditos de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) acumulados pela companhia em razão de sua atividade exportadora. A informação foi confirmada pelo CEO Global da fabricante gaúcha, Salesio Nuhs, em entrevista ao Jornal do Comércio.

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