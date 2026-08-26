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Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 18:55

Receita Estadual mantém plataforma com dados econômicos no RS

Giovanni Padilha, Vítor Feijó, Katia Gisele de Souza e William Ferreira, da Receita Estadual, apresentaram funcionalidades dos painéis no JC

Giovanni Padilha, Vítor Feijó, Katia Gisele de Souza e William Ferreira, da Receita Estadual, apresentaram funcionalidades dos painéis no JC

GABRIELI SILVA/ESPECIAL/JC
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Jamil Aiquel
Jamil Aiquel Repórter
Com o objetivo de organizar e devolver dados econômico-fiscais à sociedade, a Receita Estadual do Rio Grande do Sul mantém o projeto Desenvolve RS. O programa utiliza os registros massivos de documentos, como a nota fiscal eletrônica, para gerar inteligência de mercado e embasar o planejamento estratégico de entes públicos e privados.

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