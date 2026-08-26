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Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 18:12

Frota de veículos elétricos no Brasil deve passar de 1 milhão de unidades em 2026

Queda do custo dos carros tem contribuído para aquecimento do setor

Queda do custo dos carros tem contribuído para aquecimento do setor

GABRIELI SILVA/ESPECIAL/JC
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Jefferson Klein
Jefferson Klein Repórter
Verificando um crescimento vertiginoso de vendas no País, o número de carros elétricos circulando nas ruas tem aumentado cada vez mais. Se a projeção da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) de que mais de 450 mil unidades serão emplacadas ainda neste ano se confirmar, o Brasil fechará 2026 com uma frota de mais de 1 milhão de carros desse tipo.

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